Koning krijgt laatste deel Volledige Werken W.F. Hermans

Koning Willem-Alexander neemt op 1 september het laatste deel van de Volledige Werken van schrijver Willem Frederik Hermans (1921-1995) in ontvangst. Dat doet de vorst tijdens een ceremonie ter afsluiting van het Willem Frederik Hermans-jaar in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Willem-Alexander krijgt het tweede deel van de Volledige Werken van Ruprecht Hermans, de zoon van de schrijver. Hij overhandigde de koning in 2005, toen nog prins, ook het eerste deel.

Tijdens de ceremonie in september zullen schrijvers Heleen Debruyne en Peter Buwalda een lofrede houden. Ook de winnaars van de Willem Frederik Hermans-schrijfwedstrijd, waaraan middelbare scholieren door het land konden meedoen, worden geïnterviewd.