Koning krijgt rondleiding in net geopende woningfabriek

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag in Uden de nieuwe woningfabriek van Barli geopend. In de fabriek worden kant-en-klare houten woningen gebouwd voor woningcorporaties en ontwikkelaars.

Voorafgaand aan de openingshandeling kreeg de koning een rondleiding door de gloednieuwe productiehallen, waar hij zag hoe de verschillende onderdelen van de woningen worden gemaakt. Ook keek hij rond in een modelwoning en vertelden medewerkers over het productieproces.

Barli is in 1986 opgericht en produceert jaarlijks ongeveer 800 woningen. Het gaat voornamelijk om duurzame houten woningen die al voorzien zijn van bijvoorbeeld een keuken en sanitair. Doordat de modules grotendeels in de fabriek worden gebouwd en niet op de bouwplaats zelf, kunnen projecten sneller opgeleverd worden. De woningen kunnen ook worden gebruikt op tijdelijke locaties, voor het zogenoemde flexwonen.