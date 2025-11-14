Koning laat zich bijpraten over Kamerdebat na verkiezingsuitslag

Koning Willem-Alexander heeft zich door Kamervoorzitter Martin Bosma laten bijpraten over het debat donderdag in de Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag. De koning had daarvoor donderdag telefonisch contact met Bosma, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De Tweede Kamer besprak het verslag van verkenner Wouter Koolmees. Ook spraken de Kamerleden over de opdracht van de Tweede Kamer aan informateurs Hans Wijers en Sybrand van Haersma Buma, die ook bij het debat aanwezig waren.

De koning wordt als staatshoofd en lid van de regering geregeld geïnformeerd over de voortgang van de kabinetsformatie.