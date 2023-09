Koning leest troonrede voor, eerste Prinsjesdag voor Alexia

Koning Willem-Alexander leest dinsdag de troonrede voor vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Voor zijn dochter Alexia is deze Prinsjesdag ook bijzonder: de 18-jarige prinses is er voor het eerst bij.

De koning, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Alexia trekken dinsdag met de koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft uitgesproken, keert de stoet terug naar het paleis. Daar vindt de balkonscène plaats, waarbij het koninklijk gezin, prins Constantijn en prinses Laurentien op het balkon verschijnen.

Prinses Alexia, die in juni 18 werd, is dit jaar voor het eerst aanwezig bij het voorlezen van de troonrede. De prinses en haar oom en tante rijden in de Galaglasberline. Het koningspaar en prinses Amalia rijden in de Glazen Koets. Alexia is, na haar zus Amalia, de tweede in de lijn van troonopvolging. Sinds haar 18e verjaardag kan Alexia officieel staatshoofd worden, mochten koning Willem-Alexander en prinses Amalia wegvallen.

De koning gaat tijdens de troonrede in op de plannen van het kabinet. Daarna komt minister Sigrid Kaag (Financiën) met de miljoenennota. Het is grotendeels een ‘beleidsarme’ begroting omdat de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is gevallen.