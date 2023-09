Koning Willem-Alexander heeft dit jaar tijdens het voorlezen van de troonrede voor het eerst een leesbril op. Het is geen nieuws dat de koning die de afgelopen jaren al eens vaker nodig had: na een bezoek aan de Waddeneilanden in 2019 droeg hij de bril ook al eens.

Koningin Máxima heeft deze Prinsjesdag voor het eerst een pantalon aan in plaats van een jurk. Het gaat om een pantalon en mantel van ontwerper Claes Iversen.