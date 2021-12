Koning luidt kerstvakantie in met bezoek aan kindercentrum

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag in Aalsmeer een bezoek gebracht aan IKC Triade, een integraal kindercentrum. Het bezoek stond al een tijd in de agenda van Willem-Alexander maar nu de kerstvakantie is vervroegd, kreeg het een ander karakter. “Ik zou hier in een normale week komen, op een normale schooldag. Maar nu is het de laatste schooldag”, aldus de koning.

Willem-Alexander vroeg van alles over het effect van de coronamaatregelen op het centrum dat kinderopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs onderbrengt in een gebouw. Zo was de koning benieuwd naar het feit dat alles samen onder een dak zit. “We zijn uitgehuwelijkt”, vertelde Nicole de Ridder, de vestigingsmanager van de kinderopvang. De koning wilde meteen weten of dat wel op volwassen leeftijd was gebeurd. “Anders moet ik mijn schoonzus erbij halen”, verwees hij naar de tegen kindhuwelijken strijdende prinses Mabel.

Na het inleidende gesprek maakte de koning een rondgang door het gebouw. Hij ging onder meer in gesprek met leerlingen van groep acht om van hen te horen hoe ze de coronatijd hadden beleefd en doorstaan. “Wie van jullie heeft corona gehad”, wilde Willem-Alexander weten. Bijna de helft van de klas stak de vinger op. Een aantal vertelde over het thuisonderwijs. “Het was niet zo leuk”, zei een van de leerlingen.

Geheimpje

De koning kende dat gevoel. “Zal ik een geheimpje vertellen? Een van mijn dochters zei al na twee dagen ‘nooit gedacht dat ik school zou missen’.” Met kinderen uit lagere klassen ging het over de plannen voor de extra lange kerstvakantie, voetbal en de zelftests die ze voor corona tweemaal per week moeten doen. “De vakantie duurt best lang want je mag maar met weinig mensen afspreken”, verwachtte Lisette Eigenhuis uit groep zeven.

Tegen de tijd dat Willem-Alexander vertrok, was de school al uit en de vakantie begonnen. Voor de IKC wachtten tientallen scholieren hem op met het verzoek om een boks of een elleboog. “Niet verder vertellen hè”, bezwoer de koning, die meteen opkeek toen een KLM-vliegtuig laag overvloog voor de landing op het nabijgelegen Schiphol. “Weten jullie wat voor toestel dat is? Een Boeing 737. En wie vliegt daarin? Ik. Dat is een collega”, gaf hij nog snel even aan, alvorens in de auto te stappen.