Koning maakt in Zweden tochtje op nieuwe elektrische boot

Koning Willem-Alexander heeft woensdag, op de tweede dag van zijn staatsbezoek aan Zweden, een vaartocht gemaakt in een nieuwe elektrische boot van de Zweedse scheepsbouwer Candela. Vanaf 2023 wordt een van die boten, die over het water vliegt, ingezet in het openbaar vervoer van Zweden.

Bij de boot komen de zogenoemde draagvleugels bij hoge snelheden naar beneden waardoor de boot opstijgt en minder weerstand van het water heeft. Candela ontwikkelt boten voor privégebruik, maar ook ponten voor het openbaar vervoer. De eerste pont van Candela wordt in 2023 ingezet, maar de bouwer streeft ernaar om het openbaar vervoer over de hele wereld duurzamer te maken.

Na het bezoek aan Candela gingen het Nederlandse koningspaar en de Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia naar Stockholm Exergi, één van de grootste energiebedrijven van Scandinavië. Het bedrijf is fossielvrij, maakt gebruik van verschillende energiebronnen en wil in 2025 klimaatpositief zijn.