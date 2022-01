Koning maakt kennis met minister Bruins Slot

Koning Willem-Alexander heeft donderdag zijn serie kennismakingsgesprekken met de ministers van het nieuwe kabinet voortgezet. Op Paleis Huis ten Bosch ontving hij CDA’er Hanke Bruins Slot, die sinds vorige week minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is.

Eerder deze week kwam minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge, eveneens CDA, al langs. Voor hem was het een hernieuwde kennismaking. In zijn eerdere rol als minister van Volksgezondheid in het vorige kabinet had hij de koning al vaker ontmoet.

Het vierde kabinet Rutte werd vorige week maandag door de koning beëdigd.