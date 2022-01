Koning maandag met nieuw kabinet op de trap

Koning Willem-Alexander ontvangt maandag het nieuwe kabinet op Paleis Noordeinde. In zijn Haagse werkpaleis worden de nieuwe bewindslieden van het kabinet-Rutte IV ten overstaan van de koning beëdigd.

Tijdens de beëdiging op het paleis leggen de nieuwe ministers en staatssecretarissen de eed of belofte af.

Voor Willem-Alexander is het de tweede keer dat hij een nieuw kabinet mag beëdigen. De eerste keer was in 2017 bij de start van het kabinet-Rutte III. Bij de beëdiging van het tweede kabinet-Rutte in 2012 was de huidige prinses Beatrix nog koningin.