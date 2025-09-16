Koning maant politiek en samenleving om elkaar de hand te reiken

Koning Willem-Alexander maant de politiek en de samenleving om elkaar “op een volwassen manier” de hand te reiken. Die woorden sprak hij uit in de troonrede, die is opgesteld door het kabinet. De koning stelde dat mensen in Nederland “helaas” steeds vaker tegenover elkaar lijken te staan, met uitgesproken opvattingen en zwart-witdenken.

“Het spreekt vanzelf dat het kabinet die opdracht om te beginnen op zichzelf betrekt”, zei de vorst. Hij sprak dat het gelijk van de één niet automatisch het ongelijk van de ander betekent en dat de werkelijkheid vaak veel complexer is dan dat. “Het kabinet is ervan doordrongen dat dit ook van zijn kant vraagt om een open, luisterende houding en om compromisbereidheid. Debat en verschil van inzicht horen bij een levende democratie.”

De koning had het ook over de oorlog in Gaza, die tot veel maatschappelijke discussie leidt. Hij zei dat iedereen wil dat zo snel mogelijk een einde komt aan het menselijk lijden. Daarnaast sprak hij uit dat het kabinet “vurig” hoopt dat mensen op dit onderwerp niet nog verder tegenover elkaar komen te staan.

Vraagstukken

De koning zei verder dat er “geen snelle en gemakkelijke antwoorden” bestaan op de grote vraagstukken waar de politiek en samenleving voor staan. Hij noemde als voorbeeld geopolitieke spanningen, maar ook digitale dreigingen en het sterk en concurrerend houden van de economie.

De koning zei ook dat het demissionaire kabinet “nog meer dan anders” afhankelijk is van het parlement om urgente problemen aan te pakken. Na het vertrek van achtereenvolgens de PVV en NSC uit de regeringscoalitie, steunt het kabinet op een “zeldzaam smalle basis” in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. VVD en BBB hebben in de Tweede Kamer 32 van de 150 zetels.

Toch kennen de zorgen die leven bij veel Nederlanders “geen pauzeknop”, aldus het staatshoofd. Voldoende inkomen, een eigen woning, goede en toegankelijke zorg en onderwijs dat kinderen de basisvaardigheden bijbrengt, zijn zaken die mensen “primair” bezighouden, zei hij.