Koning Marokko is verkouden en moet rust houden

Koning Mohammed van Marokko is verkouden. Dat meldt Reuters woensdag op basis van lokale media. Zijn arts heeft hem geadviseerd het even rustig aan te doen.

Zo heeft de arts de 59-jarige koning opgedragen even niet te reizen en enkele dagen rust te houden.

De Marokkaanse koning is niet de enige vorst die deze maand in de lappenmand ligt. Zo stond deze woensdag voor de Deense koningin Margrethe een operatie gepland aan haar rug, was de Britse koningin-gemalin Camilla ziek door een coronabesmetting en onderging de Zweedse koning Carl Gustaf maandag met succes een hartoperatie.