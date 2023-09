Koning Marokko steekt miljarden in wederopbouw bevingsgebied

Koning Mohammed (60) heeft woensdag aangekondigd dat de Marokkaanse regering over een periode van vijf jaar 120 miljard dirham (ruim 10 miljard euro) uittrekt voor de wederopbouw van het aardbevingsgebied. In het totaalbedrag is het herstel van infrastructuur en huizen maar ook het herstel van de lokale economie in de getroffen gebieden opgenomen.

Tijdens een bijeenkomst benadrukte de koning dat het “belangrijk is om voortdurend te blijven luisteren naar de lokale bevolking”, zodat passende hulp kan worden geboden en “het unieke erfgoed, en de tradities van het gebied behouden blijven”. Verder zegde hij voor elke regio essentiële noodhulpgoederen toe. Nog steeds is er een grote behoefte aan tenten, bedden, dekens en genees- en voedingsmiddelen.

De herstelplannen worden gefinancierd vanuit de staatsbegroting, met bijdrages van lokale overheden, donaties uit het buitenland en staatsfonds 126. Dat noodfonds werd opgericht vlak nadat de beving vorige week de zuidelijke regio’s Al Haouz, Taroudant, Chichaoua, Azilal en Ouarzazate had getroffen. Volgens de laatste cijfers is het dodental inmiddels opgelopen tot bijna 3000 .