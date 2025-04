Koning met ‘allemaal een lintje’ op gevel Amsterdams café

De gevelversiering van Cafe de Blaffende Vis die traditioneel met Koningsdag te zien is in de Amsterdamse Jordaan, is bekend. Op een metersgroot doek is dit jaar koning Willem-Alexander afgebeeld die met opgestoken duim zegt: Jullie krijgen allemaal een lintje.

In zijn andere hand houdt de koning papier vast waarop ‘het heeft Zijne Majesteit behaagd’ staat. Die zin wordt uitgesproken bij het uitreiken van een koninklijke onderscheiding.

Elk jaar pakt het Amsterdamse café uit met een creatieve creatie die ruim drie verdiepingen beslaat. Afgebeeld staan iconen en verwijzingen naar actuele thema’s. Dit jaar was er veel verontwaardiging toen asielminister Marjolein Faber niet wilde tekenen voor vijf lintjes voor vrijwilligers die zich inzetten voor asielzoekers. Hun werk zou “haaks” staan op haar anti-immigratiebeleid. Uiteindelijk tekenden premier Dick Schoof en minister Judith Uitermark voor de onderscheidingen.

Het doek wordt met Koningsnacht om twaalf uur onthuld. Maar verschillende mensen maakten tijdens de opbouw een foto en deelden die vrijdag al op sociale media. Dat deed ook Eric van der Burg, als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid voor Faber verantwoordelijk voor asiel en migratie. Faber wil de onder hem aangenomen Spreidingswet afschaffen. Bij de foto schrijft de VVD’er onder meer dat het megadoek een waardering is “voor eenieder die zich inzet voor Nederland met een vleugje actuele politiek”.