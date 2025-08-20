Koning met Groene Draeck op SAIL 

Koning Willem-Alexander is met het zeilschip Groene Draeck aanwezig op SAIL in Amsterdam. Hij kwam rond 17.50 uur aan in de IJhaven, omringd door politieboten. Aan het bezoek is vooraf geen ruchtbaarheid gegeven.

Leden van de koninklijke familie waren ook op eerdere edities van SAIL. De koning staat zelf aan het roer. Hij zwaaide naar omstanders.

De Groene Draeck is het zeilschip van prinses Beatrix. Het is een lemsteraak, een traditioneel Fries zeilschip.

SAIL is woensdag begonnen met de SAIL-In Parade vanuit IJmuiden naar Amsterdam.