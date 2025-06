Koning met Schoof aanwezig bij aangepaste Veteranendag

Koning Willem-Alexander is op zaterdag 28 juni met demissionair premier Dick Schoof aanwezig bij Veteranendag in Den Haag. De koning spreekt in de middag op het Malieveld met verschillende groepen veteranen en premier Schoof houdt een toespraak in de Koninklijke Schouwburg bij de opening.

De eenentwintigste editie van Veteranendag vindt enkele dagen na de NAVO-top in Den Haag plaats, waardoor de dag er anders uitziet dan normaal. Vorig jaar werd al bekend dat het defilé van oud-militairen door de Haagse binnenstad niet doorgaat. Een alternatief programma vindt plaats op het Malieveld.

Op het Malieveld spreekt de koning met groepen veteranen en ontmoet hij de winnaar van de Witte Anjer Prijs, een prijs voor mensen die zich inzetten voor veteranen. Ook ontmoet hij de winnende klas van de Kidschallenge, waarvoor kinderen tussen 9 en 13 jaar door de organisatie van de Veteranendag werden opgeroepen om een T-shirt voor veteranen te ontwerpen.

Veteranendag is een eerbetoon aan de Nederlandse veteranen die zich van de Tweede Wereldoorlog tot en met de missies van nu hebben ingezet. Het doel is om maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen te bevorderen.