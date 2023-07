Koning Mohammed VI condoleert sjeik VAE na overlijden broer

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft onlangs zijn condoleances overgebracht aan de sjeik en president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (62), na het overlijden van zijn broer donderdag. Saeed bin Zayed Al Nahyan (1965) overleed na een kort ziektebed, enkele dagen nadat het hof naar buiten had gebracht dat hij “met gezondheidsproblemen” zou kampen.

Mohammed VI geeft aan met verdriet kennis te hebben genomen van het overlijden van de sjeik, doet een smeekbede en wenst zijn nabestaanden veel sterkte toe, meldt staatspersbureau MAP. Verder nam ook de premier Muhammad Shahbaz Sharif van Pakistan contact op en belde de president van Mauritanië, Ibrahim Mohamed Solih, met zijn ambtsgenoot.

In de voorbije dagen gingen andere royals, presidenten en premiers hen voor. Zo spraken de Saudische koning Salman en zijn zoon, kroonprins Mohammed bin Salman, hun medeleven uit en kreeg de sjeik berichten van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, de Libanese premier Najib Mikati en koning Abdullah van Jordanië.

Saeed werd geboren in 1965 en is een van de 19 zoons van sjeik Zayed bin Sultan Al Nahyan, die de Verenigde Arabische Emiraten in 1971 begon. Sinds 2010 was hij vertegenwoordiger van het emiraat Abu Dhabi waar hij afgelopen donderdag, na een gebedsdienst in een moskee, ook is begraven. Meteen na zijn overlijden werd in het land een rouwperiode van drie dagen afgekondigd.