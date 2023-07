Koning Mohammed VI verleent aan 2052 personen gratie

De Marokkaanse koning Mohammed VI (59) heeft aan 2052 personen gratie verleend ter gelegenheid van het kroningsfeest dat zaterdag werd gevierd, meldt het ministerie van Justitie. Tijdens het Fête du Trône wordt jaarlijks stilgestaan bij het moment dat Mohammed VI in 1999 de troon besteeg, kort na het overlijden van zijn vader en toenmalig koning Hassan II (70).

Het merendeel van de gratieverleningen geldt voor gedetineerden, in totaal 1769. 1636 van hen kregen een lagere gevangenisstraf, 133 veroordeelden komen vervroegd vrij.

Verder is de terdoodveroordeling (sinds 1993 niet meer uitgevoerd) van een vrouw per koninklijk besluit omgezet naar een levenslange gevangenisstraf. Drie personen die aanvankelijk levenslang vastzaten krijgen nu een tijdelijke straf. En ook hoeven 283 personen, nog niet in hechtenis, hun straffen niet uit te zitten, boetes niet meer te betalen of krijgen ze lagere straffen.