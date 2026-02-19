Koning na arrestatie Andrew: recht moet zijn beloop hebben

De Britse koning Charles zegt dat de autoriteiten na de arrestatie van zijn jongere broer Andrew kunnen rekenen op medewerking van het koningshuis. “Laat me heel duidelijk zijn: het recht moet zijn beloop hebben”, stelde de vorst.

“Met grote bezorgdheid heb ik het nieuws vernomen over Andrew Mountbatten-Windsor en de verdenking van ambtsmisbruik”, aldus Charles. “Wat nu volgt, is het volledige, eerlijke en juiste proces waarmee deze kwestie op de juiste manier en door de juiste autoriteiten wordt onderzocht.”

De koning stelde in zijn schriftelijke verklaring ook dat het voorlopig niet gepast is om verder in te gaan op de affaire. “Ondertussen zullen mijn familie en ik doorgaan met onze plicht en dienstbaarheid aan jullie allemaal.” Koning Charles was vooraf niet op de hoogte gesteld van de arrestatie van zijn jongere broer.

Ex-prins Andrew werd donderdagochtend op zijn 66ste verjaardag gearresteerd. Mountbatten-Windsor zou worden verdacht van wangedrag in een openbare functie. Hij werd overgebracht naar een cel waar hij wordt vastgehouden zonder speciale behandeling.