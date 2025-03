Koning naar hooggerechtshof Kenia met veelbesproken opperrechter

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen de derde en laatste dag van hun staatsbezoek aan Kenia bij het hooggerechtshof in Nairobi. Dit hoogste hof van het land speelt een cruciale rol in het rechtssysteem.

Het koningspaar wordt ontvangen door president en opperrechter Martha Koome. Zij trad in 2021 aan, als eerste vrouw in deze rol.

Het hooggerechtshof staat symbool voor de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Kenia. De afgelopen maanden klonk kritiek op de rechterlijke macht. Bij protesten en daarna zijn tientallen Kenianen om het leven gekomen en vermoedelijk ontvoerd door gemaskerde agenten. Tot nu toe is hiervoor niemand veroordeeld.

De ontmoeting met Koome valt op, omdat de Keniaanse president William Ruto sommige rechters, zonder namen te noemen, recent van partijdigheid beschuldigde. Via petities, volgens tegenstanders indirect aangezwengeld door Ruto, wordt gepoogd Koome af te zetten. In februari liet zij zich kritisch uit over de ontvoeringen en het feit dat niemand hiervoor is vervolgd.

De opperrechter heeft de bevoegdheid om bij onregelmatigheden tijdens verkiezingen te besluiten om deze opnieuw te houden. In 2027 vinden in Kenia opnieuw verkiezingen plaats.