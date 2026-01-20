Koning naar Schiphol voor oefening Koninklijke Luchtmacht

Koning Willem-Alexander brengt op 28 januari een bezoek aan Schiphol voor een oefening van de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens deze training oefent de luchtmacht hoe militaire vliegbewegingen veilig en verantwoord kunnen worden uitgevoerd vanaf een civiele luchthaven, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Bij de oefening zijn medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht, Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, civiele organisaties en de Koninklijke Marechaussee betrokken. Zij laten zien hoe civiele en militaire partners gezamenlijk optrekken om voorbereid te zijn op uiteenlopende scenario’s en zo bij te dragen aan de nationale en internationale veiligheid.

Tijdens zijn bezoek krijgt de koning een toelichting op de oefening en bezoekt hij de operationele ruimte van de verkeerstoren. Ook volgt hij de aankomst van een Airbus A330 MRTT-tank- en transportvliegtuig en F-35-jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Daarna is hij bij de aankomst en afhandeling van de F-35-jachtvliegtuigen en gaat hij aan boord van de Airbus A330 MRTT.