Koning naar slotdag Europese kampioenschappen indooratletiek

Koning Willem-Alexander woont zondagmiddag 9 maart een deel van de Europese kampioenschappen indooratletiek bij in Apeldoorn. Het is de laatste dag van het toernooi, dat op donderdag 6 maart in Omnisport Apeldoorn begint.

Op zondag zijn de finales van onder meer het kogelstoten bij de vrouwen, de 800 meter bij de vrouwen en de 4×400 meter estafette bij de mannen en de vrouwen. Willem-Alexander woont verschillende wedstrijden bij en praat dan volgens de Rijksvoorlichtingsdienst met de organisatie van het EK en een aantal medaillewinnaars van het toernooi.

Ongeveer zevenhonderd atleten nemen deel aan het toernooi en in 27 disciplines worden medailles uitgereikt. Met het thema Moving People kunnen mensen tijdens de EK op een laagdrempelige manier kennismaken met atletiek.