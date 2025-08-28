Koning naar vliegbasis voor luchtlandingsoefening Falcon Leap

Koning Willem-Alexander woont op donderdagochtend 18 september de internationale luchtlandingsoefening Falcon Leap bij op Vliegbasis Eindhoven. De koning kijkt mee hoe de Luchtmobiele Brigade en het Air Mobility Command (AMC) vracht en parachutisten droppen boven Nederland, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag.

Na een briefing spreekt de koning met de militairen die parachutespringen en krijgt hij uitleg over het inpakken van de vracht en het droppen van de lading. Daarna stapt hij aan boord van een C-130 Hercules transportvliegtuig en neemt hij plaats in de cockpit om de oefening zelf mee te maken.

Falcon Leap is ontstaan uit de herdenking van operatie Market Garden, een grote luchtlandingsoperatie die werd uitgevoerd tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de operatie werden luchtlandingstroepen ingezet om bruggen op Nederlands grondgebied terug te veroveren.