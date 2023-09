Koning naar Zuid-Limburg voor opening duurzame wasserij

Koning Willem-Alexander is donderdag naar Zuid-Limburg gereisd voor de opening van de nieuwe duurzame wasserij van Nedlin in Elsloo. Het familiebedrijf in Zuid-Limburg doet de was voor verscheidene organisaties in de zorg, horeca en industrie in Nederland, België en Duitsland.

Het koninklijk huis deelt foto’s van het bezoek op Instagram. Daarop is te zien dat de koning een rondleiding door de wasserij krijgt.

Wasserij Nedlin werd in 1952 opgericht in Hoensbroek. Inmiddels wast het bedrijf wekelijks zo’n 750.000 kilo linnen en kleding, om dat daarna ook weer terug te bezorgen bij de klant. Omdat de vraag bleef groeien, werd besloten een extra wasserij te bouwen: in Elsloo.

In de nieuwe wasserij ligt de focus op duurzaamheid. Er is bijvoorbeeld een waterzuivering aangebracht die ervoor zorgt dat het waswater uiteindelijk hergebruikt kan worden.