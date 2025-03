Koning: Nederlands is en blijft de ‘moerstaal’ van de prinsessen

Hoewel ze met hun moeder koningin Máxima Spaans spreken en er thuis op het paleis ook veel Engels wordt gesproken, is Nederlands de moedertaal van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Dat vertelde koning Willem-Alexander dinsdag bij de opening van de negentigste editie van de Boekenweek, die als thema Je Moerstaal heeft.

“Het feit dat ze onderling altijd Nederlands spreken, en nooit in een andere taal – alleen maar als er anderen bij zijn waardoor ze in een andere taal zouden moeten spreken – toont echt wel aan wat hun moerstaal is. Ondanks dat hun eigenlijke moerstaal Spaans is, want hun moeder is Spaans”, grapte de koning.

Hij vertelde ook dat de prinsessen het vroeger weleens “gek” vonden om Spaans met hun moeder te spreken, omdat zij toch ook Nederlands kon verstaan. “Maar toen kwamen liedjes als Despacito in en toen was het op school opeens heel cool dat zij als enigen het Spaans konden vertalen.” Maar ook al voelen zijn dochters zich in drie talen thuis, “Nederlands is hun moerstaal”, benadrukte de koning.

De koning kreeg tijdens de opening van de Boekenweek het eerste exemplaar van boekenweekgeschenk De Krater van Gerwin van der Werf en ook het door Paulien Cornelisse geschreven essay Hèhè cadeau. Eveline Aendekerk, de directeur van boekenkoepel CPNB, wenste het staatshoofd daarmee “een mooie leeservaring” toe. “Ook een koning verdient een boek om bij weg te dromen”, zei ze.