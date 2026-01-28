Koning neemt plaats in cockpit MRTT-tankvliegtuig

Koning Willem-Alexander heeft woensdag een kijkje genomen in een Airbus A330 MRTT tank- en transportvliegtuig op Schiphol. Hij nam plaats in de cockpit. Willem-Alexander bezocht de Amsterdamse luchthaven voor een oefening van de Koninklijke Luchtmacht. Door de mist ging een deel van de oefening echter niet door.

De F-35-gevechtstoestellen bleven aan de grond. Het tankvliegtuig ging wel de lucht in en de koning mocht na de landing even binnenkijken. Willem-Alexander, gekleed in een groene overall met een geel KLM-hesje, nam plaats in de cockpit en kreeg daar uitleg over het toestel. Ook kreeg hij een toelichting bij een van de F-35-gevechtstoestellen.

Tijdens de oefening zouden vier F-35-gevechtsvliegtuigen en een Airbus A330 MRTT tank- en transportvliegtuig opstijgen en landen tussen de passagiersvliegtuigen. Door deze samenwerking met een civiele luchthaven als Schiphol wordt de luchtmacht “weerbaarder en flexibeler”, vertelde majoor Martijn Pijnenburg, die de oefening plande. Dinsdag ging de oefening wel door.

Naast de gevechtstoestellen bracht de koning ook een bezoek aan de operationele ruimte van de verkeerstoren, waar hij sprak met verkeersleiders over de gevolgen van de oefening voor de reguliere luchtvaart.