Koning noemde Anne-Wil Blankers ‘overgrootmoeder’

Koning Willem-Alexander heeft Anne-Wil Blankers gekscherend “overgrootmoeder” genoemd tijdens de uitblinkerslunch op Paleis Noordeinde. Dat vertelde de 85-jarige actrice onlangs in de podcast Royal Tea.

Blankers heeft in meerdere stukken de rol van koningin Wilhelmina vertolkt, waaronder in de musical Soldaat van Oranje. De actrice vond het een “leuke verrassing” dat ze werd uitgenodigd voor een lunch met koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Blankers won afgelopen zomer de Johan Kaart Prijs voor haar rol in het toneelstuk Galerie The Waverly, maar denkt niet dat het koningspaar de voorstelling heeft gezien. De actrice vindt het enerzijds “een beetje jammer”, maar begrijpt ook dat Willem-Alexander en Máxima “niet alles kunnen bijhouden”.

Het koningspaar organiseert een paar keer per jaar de uitblinkerslunch. Willem-Alexander en Máxima willen hiermee hun erkenning en waardering uitspreken voor mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Bij de meest recente lunch was ook presentator Martijn Krabbé aanwezig.