Koning noemt bekendmaking verloving mooiste moment op werkpaleis

Koning Willem-Alexander heeft naar eigen zeggen “een heleboel mooie” momenten beleefd op Paleis Noordeinde. Een van zijn mooiste herinneringen is toen hij aankondigde verloofd te zijn met Máxima, zo vertelde de koning in Het Klokhuis dat een kijkje nam in het werkpaleis.

Willem-Alexander zei in de uitzending dat hij veel mooie herinneringen heeft aan de verschillende zalen. “Maar een hele bijzondere is toch wel 30 maart 2001 in de grote balzaal, dat ik mijn Máxima aan Nederland mocht voorstellen als mijn verloofde.”

Paleis Noordeinde is een mooie plek om te werken, vindt Willem-Alexander. Maar een ander kantoor waar hij graag werkt “is de cockpit van het vliegtuig”. Dat komt “met name door het uitzicht”.

Ook koningin Máxima werkt graag op het paleis. “We komen er best vaak. Maar we slapen hier niet”, vertelde ze. “We komen soms met de fiets en soms met de auto.”