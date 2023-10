Koning noemt staatsbezoek Zuid-Afrika ‘nogal fluïde’

Ook koning Willem-Alexander heeft door dat een staatsbezoek niet altijd loopt zoals gepland, ook niet aan Zuid-Afrika. In zijn toespraak bij de ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap in Pretoria sprak de koning lachend van “een nogal fluïde” staatsbezoek.

“U had waarschijnlijk nooit verwacht hoeveel werk het zou zijn om samen met uw staf… Die ik ook heel hartelijk wil bedanken voor de organisatie van een staatsbezoek dat nogal fluïde was. En ís, eigenlijk”, zei hij lachend tegen Joanne Doornewaard, de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika. De koning vertelde met een kwinkslag dat dag één voorbij is en dat “dag twee en dag drie nog moeten komen”. “Aan het eind kunnen we pas vaststellen hoe het programma eruit zag.”

Enige tijd was het niet bekend of het staatsbezoek aan Zuid-Afrika door zou gaan. Daarnaast werd het programma – voordat dat publiekelijk werd gemaakt – nog enkele keren omgegooid. De afgelopen tijd kwam president Cyril Ramaphosa in het nieuws omdat hij zei neutraal te zijn in de Russische oorlog tegen Oekraïne. Vorige week deelde Ramaphosa uitgesproken solidair te zijn met de Palestijnen rondom de oorlog in Israël.

Bij de ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap sprak het koningspaar met Nederlanders in Zuid-Afrika. Onder hen waren ook een hoop oudere mensen. “Wat ik zo zie hier: de grond moet erg vruchtbaar zijn, het water vol nutriënten en de lucht heel schoon. Want hoe hier mensen oud worden, is ongelooflijk”, besloot hij. “Als je hier op deze manier oud kan worden: ze zagen er allemaal nog erg jong uit.”