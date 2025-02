Koning onder de indruk bij opening Gilde Vakcollege: waanzinnig

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem geopend, waar bijna achthonderd leerlingen onderwijs krijgen op vmbo-niveau, de techniekhavo en het mbo. Tijdens de openingsceremonie noemde de koning de school “prachtig” en “waanzinnig”. “Ik kwam hier vol verwachting naartoe, die zijn zeker overtroffen”, zei hij tegen honderden aanwezigen.

Bij aankomst werd de koning door enkele honderden leerlingen, ouders en buurtbewoners opgewacht. Willem-Alexander benadrukte dat hij het “fantastisch” vond om de nieuwe school in Gorinchem te openen. “Zo’n mooie school”, beklemtoonde de koning nog voor hij het gebouw betrad.

Aansluitend kreeg Willem-Alexander een rondleiding door de school. Meerdere leerlingen namen hem mee door verschillende lokalen, waar zij bijvoorbeeld lessen in elektrotechniek krijgen. In het lokaal waar metaaltechniek wordt gedoceerd, werd met een lasapparaat een profiel van de koning gelast. In een andere ruimte zag Willem-Alexander hoe met een simpele druk op de knop zijn naam werd geschreven door een automatische freesmachine. De koning grapte nog dat er geen touchscreen op de machine zat. “Nee, zo ver zijn we nog niet”, reageerde een studente daar lachend op.

Willem-Alexander activeerde na de rondleiding samen met twee leerlingen van de school het kunstwerk Technisch Hart van het Gilde. Dat betekende de officiële opening van het Gilde Vakcollege Techniek. Leerlingen die met de koning hadden gesproken, gaven aan het “leuk en spannend” te vinden om Willem-Alexander te ontmoeten. “Maar spannend vooral”, zei een van hen.

Ook bij het vertrek van de koning zo’n anderhalf uur na zijn aankomst was het voor de school nog druk. Willem-Alexander nam de tijd om met enkele kinderen een selfie te maken. Een jongetje dat een handdruk van de koning kreeg, zei daarna: “Wow, deze ga ik nooit meer wassen.” Na nog enkele selfies en handdrukken vertrok Willem-Alexander, terwijl honderden mensen hem uitzwaaiden.