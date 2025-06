Koning onder de indruk van defensiematerieel voor Oekraïne 

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in Praag defensiematerieel bekeken dat in Tsjechië is geproduceerd en door Nederland is aangeschaft voor het Oekraïense leger. Tijdens een rondgang langs het uitgestalde materieel op de militaire luchthaven Kbely noemde hij de productie “spectaculair”.

Op het terrein van de luchthaven stonden onder meer een T-72-tank, een houwitser en een radar opgesteld. Nederland kocht al tientallen gemoderniseerde en gereviseerde tanks uit Tsjechië voor Oekraïne. Ook is er een tiental houwitsers uit het land op kosten van Nederland naar Oekraïne gegaan, net als vier van de passieve radarsystemen.

Het koningspaar kreeg bij al het materieel uitleg van mensen die betrokken waren bij de productie ervan. De koning vroeg onder meer hoe het kan dat Tsjechië zo gespecialiseerd is in het produceren van defensiematerieel. President Pavel, die ook aan de rondleiding deelnam, legde uit dat dat komt door een lange traditie van Tsjechië als maakindustrie.

De samenwerking tussen Nederland en Tsjechië op het gebied van defensie-industrie houdt voorlopig ook nog stand. Demissionair defensieminister Ruben Brekelmans, die wel bij de start van het staatsbezoek was, maar vanwege een afspraak elders niet op de militaire luchthaven, tekende eerder op de dag een overeenkomst om informatie-uitwisseling en samenwerking tussen Nederland en Tsjechië te bevorderen.