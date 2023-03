Koning onder de indruk van Slowakije: land met eigen stem

Koning Willem-Alexander vindt het “indrukwekkend hoe Slowakije zich heeft ontwikkeld tot een zelfbewust land met een eigen stem in Europa”. Dat zei de koning na afloop van de welkomstceremonie op het presidentieel paleis in Bratislava, de Slowaakse hoofdstad. Daar zijn koning Willem-Alexander en Máxima dinsdag aangekomen voor een driedaags staatsbezoek aan het land.

De Slowaakse Republiek viert dit jaar haar dertigjarig bestaan. De koning wenste de Slowaakse president Zuzana Caputova daarmee “van harte geluk”, ook namens Máxima. “Terecht zijn de Slowaken trots op hun mooie land, dat zoveel te bieden heeft.” Volgens Willem-Alexander is het staatsbezoek aan Slowakije “een onderstreping van de vriendschap die is ontstaan”, die is gebaseerd op “onderling vertrouwen en op de overtuiging dat we samen sterker staan”.

Caputova sprak in haar verklaring over de samenwerking tussen Slowakije en Nederland. “Het is een eer om jullie te verwelkomen in Slowakije”, zei ze richting Willem-Alexander en Máxima. Volgens Caputova hebben Nederland en Slowakije veel gedeelde waarden en is er kans voor het uitwisselen van netwerken. Ook sprak Caputova over persvrijheid en de moorden op onderzoeksjournalisten, waar zowel Slowakije als Nederland recente ervaringen mee heeft. Willem-Alexander benadrukte dat het goed is om met elkaar te praten over vraagstukken als geweld tegen journalisten.

Na de persverklaringen vindt nog een lunch plaats op uitnodiging van Caputova. Later op de dag maakt het koningspaar een wandeling door de stad, vinden gesprekken plaats met onder andere Slowaakse media, politie en justitie en is een staatsbanket in het muziekgebouw Reduta.

Het is de eerste keer dat Willem-Alexander en Máxima een staatsbezoek brengen aan de Republiek Slowakije. Prinses Beatrix bracht wel al eerder een bezoek, toen nog als koningin. Dat deed zij in 2007.