Koning onderstreept belang Europees Geneesmiddelenbureau

Koning Willem-Alexander heeft na een drukke dag rond de NAVO-top woensdag een bezoek gebracht aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. In een korte speech benadrukte hij het belang van de organisatie, die dit jaar dertig jaar bestaat, en blikte hij terug op de coronapandemie.

“Vierenhalf jaar geleden bracht ik ook een bezoek aan het EMA. Niet fysiek, maar digitaal. Ik herinner het me nog goed”, zei de koning in het Engels. “We zaten midden in de coronapandemie. We waren ook in lockdown. Hier in Nederland waren we net begonnen met het toedienen van nieuwe vaccins die, na grondig onderzoek, door het EMA waren goedgekeurd.”

“Ik werd bijgepraat over de volledige reikwijdte van uw werk. En ik dacht: wat een zegen om het EMA te hebben”, ging Willem-Alexander verder. De koning noemde het “geweldig” dat de Europese organisatie sinds 2019 in Nederland gevestigd is. “Al die kennis, al die ervaring, hier bij ons om de hoek. U bewaakt een essentieel gemeenschappelijk belang: medicijnen die onze gezondheid beschermen. Met gezag en duidelijkheid, voor 450 miljoen Europeanen.”

De koning sloot af met een felicitatie naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van het agentschap. Aansluitend sprak hij met vertegenwoordigers van het EMA en van patiëntenorganisaties en mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.