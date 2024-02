Koning onderzoekt fictieve moord bij het Forensisch Instituut

Koning Willem-Alexander heeft op 6 maart een bijzonder werkbezoek op zijn agenda staan. De vorst gaat naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag en onderzoekt daar met medewerkers een fictieve moordzaak, kondigt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) aan.

De koning bestudeert de fictieve moord met medewerkers van de verschillende afdelingen. Dat begint bij de plaats delict met onder meer het bloedonderzoek. Daarna gaat de koning naar de Frontdesk waar de intake van forensische onderzoeken plaatsvindt. Willem-Alexander gaat vervolgens in gesprek met een forensisch patholoog en een sectieassistent.

Het onderzoek leidt hem dan naar de afdelingen Biologische Sporen en Digitaal voor respectievelijk het DNA-onderzoek en uitleg over informatie die in telefoons is aangetroffen. Afsluitend hoort de koning bij de afdeling Chemische en Fysische Sporen over wat de kogels en de hulzen vertellen over het gebruikte vuurwapen.