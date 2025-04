Koning ontmoet jonge patiënt in Brandwondencentrum Beverwijk

Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn bezoek aan het Brandwondencentrum in Beverwijk een jonge patiënt ontmoet. Het meisje wordt behandeld in het centrum nadat ze door een ongeluk met een barbecue ernstige brandwonden had opgelopen.

Willem-Alexander vond het meisje “ontzettend dapper”. Daarnaast leefde hij mee met haar ouders. De patiënt vertelde dat ze deze week was geopereerd aan haar handen. “Zodat ik weer goed viool kan spelen”, vertelde ze. “Wil je een stukje spelen?”, vroeg de koning. “Als je er geen pers bij wilt hebben moet je het zeggen, hè?”, grapte hij.

Verder kreeg hij uitleg in de zogeheten verbandwisselkamer in het kindercentrum. Daar komen onder meer de jonge patiënten binnen. Bij ernstige verbrandingen moet het verband daarna lange tijd dagelijks worden vervangen. “Dus eigenlijk de pijnlijkste momenten”, merkte Willem-Alexander op. Volgens het medische team is het de bedoeling dat de patiënten de tijd in de verbandwisselkamer met zo weinig mogelijk trauma doormaken.

Lange geschiedenis

Ook sprak de koning met het team dat de plastische chirurgie uitvoert bij mensen die een huidtransplantatie nodig hebben en met twee volwassen patiënten. In gesprek met de patiënten leerde de koning over een nieuwe techniek voor transplantatie van kunstmatige huid. Hij was erg onder de indruk van het resultaat.

Volgens de koning is het ontzettend belangrijk dat het brandwondencentrum bestaat. Hij was onder de indruk van de lange geschiedenis van het centrum, dat in 1971 werd opgericht in het Rode Kruis Ziekenhuis. Het centrum ontwikkelt technieken die wereldwijd worden ingezet en vangt patiënten op uit Nederland, maar ook uit het buitenland.