Koning ontmoet terminaal zieke oud-vrijwilliger Ambulance Wens

Koning Willem-Alexander heeft zaterdagochtend een ontmoeting gehad met Jenny, een voormalige vrijwilliger van Stichting Ambulance Wens. De organisatie vervult sinds 2007 laatste wensen van mensen die terminaal ziek zijn en stond in de Rotterdamse Laurenskerk stil bij de 25.000 vervulde wensen. Jenny vertelde de koning dat het “dubbel” is om nu “aan de andere kant van het bed” te zitten.

De koning sprak met de terminaal zieke oud-vrijwilliger, die de bijeenkomst vanuit een ziekenhuisbed bijwoonde, over het werk dat ze voor de stichting heeft gedaan. De vrouw noemde het “geweldig mooi om te doen” en was ondanks haar persoonlijke situatie “heel blij om hierbij te mogen horen”. Willem-Alexander luisterde aandachtig naar haar verhaal en betitelde het vrijwilligerswerk als “inspirerend” en “prachtig mooi”.

Willem-Alexander werd zaterdagochtend door onder anderen Carola Schouten ontvangen in Rotterdam. Nadat hij de burgemeester had gefeliciteerd met haar voorgenomen huwelijk, liep het gezelschap over een gele loper de kerk binnen. Tijdens het programma, dat werd gepresenteerd door Nicolette van Dam, was er veel aandacht voor de wensen die de stichting in de loop der jaren heeft vervuld. Naast het tonen van veel foto’s vertelden zowel vrijwilligers als nabestaanden over hun ervaring met Ambulance Wens. De koning stak samen met andere aanwezigen een kaars aan om de 25.000ste wens te symboliseren.

Luchtigheid

Hoewel de viering een beladen betekenis had, kende de bijeenkomst ook een aantal luchtige momenten. Zo werd het nummer You’ve Got a Friend gezongen door Karin Bloemen, die een aanwezige de gelegenheid gaf om ook even mee te zingen. Toen de 65-jarige zangeres zich hardop afvroeg of de koning ook zou kunnen zingen, was in het kerkgebouw een hard gelach te horen. “Nee, we doen het niet”, zei Bloemen terwijl Willem-Alexander breedlachend zijn hoofd schudde.

Na de plenaire viering bezocht de koning met directeur Kees Veldboer jr. een fototentoonstelling, waar met enkele nabestaanden werd gesproken. Veldboer vertelde na afloop tegen het ANP dat hij de ochtend als “bijzonder” heeft ervaren en dat de koning “heel erg begaan was met alles”. De directeur benadrukte dat het overlijden van mensen moeilijk blijft, maar gaat graag verder met het vervullen van wensen. “We kunnen ze niet beter maken, maar we kunnen ze wel een hele mooie dag geven”, aldus Veldboer.