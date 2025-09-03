Koning ontvangt ambassadeurs België, Groot-Brittannië en Turkije

Koning Willem-Alexander heeft op woensdagochtend de ambassadeurs van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Republiek Turkije en het Koninkrijk België ontvangen op Paleis Noordeinde. Dat deelt het Koningshuis op Instagram.

Het gaat om ambassadeur Rampling (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), Yazgan (Turkije), en Adam (België). De ambassadeurs waren op Paleis Noordeinde om de koning hun geloofsbrieven te overhandigen. Geloofsbrieven zijn verzegelde brieven geschreven door het staatshoofd van de ambassadeur waarin deze volledig vertrouwen uitspreekt in de ambassadeur.

Wanneer de koning deze geloofsbrieven aanvaardt, kunnen de diplomaten officieel beginnen met hun werkzaamheden. Op foto’s die het Koningshuis deelt is te zien hoe Willem-Alexander de geloofsbrieven in ontvangst neemt.