Koning ontvangt ambassadeurs op Paleis Noordeinde

Koning Willem-Alexander heeft woensdag op Paleis Noordeinde drie ambassadeurs ontvangen die hun geloofsbrieven overhandigden. Het ging om de nieuwe ambassadeurs van Japan, Bulgarije en IJsland.

Ambassadeurs bieden hun geloofsbrieven aan een buitenlands staatshoofd aan nadat zij zijn aangesteld in een nieuw gastland. Het uitwisselen van de geloofsbrieven gaat gepaard met veel ceremonieel om de bilaterale samenwerking formeel te bezegelen. Meestal gebeurt dit op een woensdag.

De ambassadeurs van Japan, Bulgarije en IJsland werden met een galarijtuig opgehaald en begeleid door een kamerheer van de koning. Voor en achter elke stoet rijden twee ruiters van de Bereden Marechaussee in ceremonieel tenue.

Bij Paleis Noordeinde stond een erewacht en een militaire kapel opgesteld. Er stonden ter gelegenheid van de overhandiging bij het paleis ook twee ereposten van de Koninklijke Marechaussee Brigade Den Haag. Na een eresaluut van vier roffels en het volkslied van het land van de ambassadeur volgde een inspectie van de erewacht. Bij het vertrek van de ambassadeur volgden opnieuw vier ereroffels.