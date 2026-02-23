Koning ontvangt ambassadeurs van Indonesië, Servië en Grenada

Koning Willem-Alexander ontvangt woensdag op Paleis Noordeinde in Den Haag de ambassadeurs van Indonesië, Servië en Grenada. Zij overhandigen dan hun geloofsbrieven aan de koning, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag.

Het gaat om L.A. Jinangkung (Indonesië), dr. M. Jovićević (Servië) en R. Joseph (Grenada). Met de overhandiging van de geloofsbrieven kunnen zij officieel aan de slag als ambassadeur in Nederland. In deze documenten spreekt het staatshoofd van het land zijn of haar volledige vertrouwen uit in de ambassadeur.

De komst van nieuwe ambassadeurs gaat gepaard met veel ceremonieel vertoon. Zo worden de ambassadeurs opgehaald met een galarijtuig. Ook wordt bij Paleis Noordeinde een erewacht opgesteld en klinkt het volkslied van het land van de ambassadeur.