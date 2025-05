Koning ontvangt ambassadeurs van Korea en Oekraïne

Koning Willem-Alexander ontvangt woensdag 28 mei op Paleis Noordeinde de ambassadeurs van de Republiek Korea en Oekraïne. Zij zullen hun geloofsbrieven aan de koning overhandigen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag.

De ambassadeurs worden met een galarijtuig opgehaald. De ambassadestaf rijdt mee in een blauw rijtuig. De ambassadeurs zijn gekleed in jacquet of nationale dracht.

Bij Paleis Noordeinde staan een erewacht en een militaire kapel opgesteld. De erewacht bestaat uit een commandant en twee detachementen van het Commando Landstrijdkrachten. De muziek wordt verzorgd door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Na een eresaluut van vier roffels en het volkslied van het land van de ambassadeur volgt een inspectie van de erewacht en treedt de ambassadeur met gevolg naar binnen. Bij het vertrek van de ambassadeur volgen opnieuw vier ereroffels.