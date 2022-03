Koning ontvangt commissarissen van de Koning op Paleis Noordeinde

Koning Willem-Alexander heeft maandagmiddag drie vertegenwoordigers uit de Kring van Commissarissen van de Koning ontvangen op Paleis Noordeinde in Den Haag. De koning gaat geregeld in gesprek met de commissarissen over thema’s die op provinciaal niveau spelen.

Een commissaris van de Koning vertegenwoordigt de regering in de provincie en wordt benoemd door de koning. De vorst ontving de commissarissen Jaap Smit van de provincie Zuid-Holland, Emile Roemer van de provincie Limburg en Hans Oosters van de provincie Utrecht.

Het gesprek ging dit keer over het thema ‘Nieuwe veiligheidsvraagstukken – sociale en fysieke veiligheid’. Het laatste gespreksthema was ‘Ontwikkelingen in de rol van burgemeesters’. Daar sprak de koning in december vorig jaar over met een aantal commissarissen.