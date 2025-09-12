Koning ontvangt gouverneurs Aruba en Sint-Maarten

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag de gouverneurs van Aruba en Sint-Maarten ontvangen. Alfonso Boekhoudt van Aruba en Ajamu Baly van Sint-Maarten werden ontvangen op Huis ten Bosch in Den Haag, het woonpaleis van de koning.

De koning ontvangt regelmatig autoriteiten uit het Caribische deel van het Koninkrijk om zich te laten informeren over recente ontwikkelingen. Het Caribische deel van het Koninkrijk bestaat uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Caribisch Nederland.

Boekhoudt is sinds januari 2017 gouverneur van Aruba. Hij werd in 2022 herbenoemd en begon op 1 januari 2023 aan zijn tweede ambtstermijn van zes jaar. Baly is sinds oktober 2022 gouverneur van Sint-Maarten.