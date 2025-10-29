Koning ontvangt nieuwe Amerikaanse ambassadeur Popolo

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft zijn geloofsbrieven overhandigd aan koning Willem-Alexander. De overhandiging van die brieven gaat altijd met ceremonieel gepaard, maar is ook praktisch van belang. Daarmee is namelijk de termijn van de ambassadeur officieel begonnen.

“Ik ben ongelofelijk vereerd dat ik ben gekozen door president Trump om de Verenigde Staten te dienen als onze nieuwe ambassadeur in het Koninkrijk der Nederlanden, een van onze belangrijkste en langdurigste bondgenoten”, zegt Popolo in een verklaring. Hij zegt zich vooral te zullen richten op samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid, wetshandhaving, handel en technologie.

Popolo is van huis uit geen diplomaat, maar zakenman. Hij is ook een uitgesproken aanhanger en donateur van Trump.

De VS zaten sinds januari van dit jaar zonder ambassadeur in Nederland. Het duurde enige tijd voordat Popolo door de Amerikaanse Senaat was goedgekeurd.

Popolo is niet de enige nieuwe ambassadeur die woensdag zijn geloofsbrieven aanbood aan de koning. Willem-Alexander ontving ook ambassadeurs uit São Tomé en Príncipe en Nepal.