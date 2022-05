Koning ontvangt Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken

Koning Willem-Alexander ontvangt dinsdagmiddag 17 mei de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, Dmitro Koeleba. De ontvangst vindt plaats op Paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis van de koning.

Het is de eerste keer sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne dat de koning een politicus uit het land ontvangt. Eerder hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima wel hun steun betuigd aan het land en president Volodimir Zelenski. Hij bedankte het koningspaar daarvoor op Twitter. Zelenski sprak eind maart via een videoverbinding ook de Tweede Kamer toe.

Eind januari bracht minister Koeleba ook al een bezoek aan Denemarken. Daar sprak de minister met koningin Margrethe.