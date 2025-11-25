Koning ontvangt Tweede Kamervoorzitter voor kennismakingsgesprek

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagochtend de nieuwe Tweede Kamervoorzitter Thom van Campen ontvangen voor een kennismakingsgesprek, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De ontmoeting vond plaats op Paleis Huis ten Bosch.

Van Campen werd eerder deze maand verkozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. Met zijn 35 jaar is hij de jongste Kamervoorzitter ooit.

De VVD’er en Willem-Alexander hebben elkaar vorige week nog ontmoet. Dat gebeurde bij een Bijzondere Verenigde Vergadering in de Grote Kerk in Den Haag. Daar werd stilgestaan bij het feit dat het parlement die dag tachtig jaar geleden voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog weer bijeenkwam.