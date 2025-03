Koning: ook onze kinderen hebben vragen bij spanningen in wereld

Ook de prinsessen vragen zich weleens af hoe zij moeten omgaan met de oplopende spanningen in de wereld. Dat vertelden koning Willem-Alexander en koningin Máxima woensdag tijdens het persgesprek van het staatsbezoek aan Cyprus.

“Het zal duidelijk zijn dat ook onze kinderen niet doof of blind zijn voor wat er in de wereld gebeurt”, zei de koning op de vraag hoe er in het koninklijk gezin gesproken wordt over wat er zich momenteel allemaal in de wereld afspeelt. “Ze vragen zich ook weleens af wat moeten we ermee, hoe moeten we dat interpreteren? En daar proberen wij als ouders zo goed mogelijk mee om te gaan.”

Het koningspaar probeert de prinsessen te laten zien dat er in Europa al tachtig jaar in vrede wordt geleefd en “tachtig jaar lang hebben kunnen bouwen aan een hele goede trans-Atlantische samenwerking”, zei de koning. “En die trans-Atlantische partners hebben we ook naar de toekomst toe nodig. Misschien wordt er nu wat aan de fundamenten gerateld, maar uiteindelijk zullen we moeten blijven werken aan een goede trans-Atlantische vriendschap en samenwerking. Die blijft voor Europa essentieel.”