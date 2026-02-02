Koning op 24e huwelijksdag: het is een groot feest geweest

Het huwelijk met koningin Máxima is voor koning Willem-Alexander “een groot feest geweest”. Dat zei hij maandag in Rotterdam tijdens een bijeenkomst van het Oranje Fonds. Het koningspaar is maandag precies 24 jaar getrouwd.

“We genieten ontzettend van elkaar”, zei hij, gevraagd naar de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen 24 jaar. “Het is meer dan 27 jaar geleden dat ik mijn vrouw heb leren kennen, en er zijn natuurlijk dieptepunten geweest: het overlijden van mijn vader, mijn broer, mijn schoonvader en schoonzus, maar dan heb je elkaar”, zei de koning. “Dat zijn de momenten waarop je er voor elkaar bent en dat je even door moet zetten.”

Over de hoogtepunten weidde de koning niet uit, maar hij zei wel dat hij en zijn vrouw “gewoon zoveel plezier samen hebben”. De koning boog de vraag vervolgens snel weer om naar de viering van 25 jaar Oranje Fonds, waarvoor hij kort daarvoor een groot feest in GelreDome had aangekondigd. “Dat is een blijvend hoogtepunt en daar gaan we mee door”, zei hij.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en was het huwelijkscadeau van alle Nederlanders bij het huwelijk van koning Willem-Alexander en Máxima in 2002. Als beschermpaar bezoeken ze deze initiatieven regelmatig en maandag was het de 250e keer dat ze een werkbezoek voor het fonds aflegden.