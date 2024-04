Koning op bezoek bij eet- en werkcafé Kleurrijk in Nijverdal

Koning Willem-Alexander bezoekt woensdag 24 april eet- en werkcafé Kleurrijk in Nijverdal. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag bekendgemaakt.

Kleurrijk is een sociale onderneming waar mensen, culturen en gerechten samenkomen om met elkaar kennis te maken en van elkaar te leren. Nieuwkomers, veelal mensen met een vluchtelingenachtergrond, krijgen in Kleurrijk een opstap naar “een zelfredzame toekomst” via een leerwerkprogramma van Stichting Culture Kitchen.

Koning Willem-Alexander krijgt bij Kleurrijk een rondleiding, waarbij hij de mensen spreekt die werken in de huisbakkerij, de keuken en het eetcafé. Ook woont hij een taalles bij, waarbij een talentcoach en vrijwilliger een korte toelichting geven op dat onderdeel van het leerwerkprogramma. Afsluitend ontmoet de koning mensen die via Kleurrijk ervaring opdoen.