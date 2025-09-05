Koning opent cultureel programma Ter Borch Thuis in Zwolle

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag het culturele programma Ter Borch Thuis in Zwolle geopend. Bij aankomst werd de koning door winkelend publiek, enthousiaste bewoners en Peter Snijders, de burgemeester van Zwolle opgewacht. “Leuk om weer in Zwolle te zijn”, zei de koning tegen de toeschouwers. “Fantastisch.”

Het culturele programma stond in het teken van de kunstenaarsfamilie Ter Borch uit Zwolle uit de 17e eeuw. In het Academiehuis Grote Kerk werd de tentoonstelling geopend met een creatief optreden dat het levensverhaal van kunstenaarsfamilie Ter Borch vertelt aan de hand van poëzie, dans, opera en pianomuziek. Daarna werd de koning het podium opgeroepen.

“Het is heel bijzonder dat alle culturele instellingen hier samenwerken. De hele stad staat hier gewoon achter en dat is prachtig om te zien”, zei de koning. “Zeker in tijden waarbij culturele instellingen het niet makkelijk hebben”, voegde hij eraan toe.

Museum de Fundatie

Willem-Alexander werd rondgeleid door kunstenaar Jasper Abels. Daarna wandelde hij samen met de directeur van Stadsmuseum ANNO naar Museum de Fundatie. Onderweg poseerde hij voor foto’s, schudde handen met toeschouwers en gaf high fives aan kinderen langs de route.

Museum de Fundatie exposeert, in samenwerking met het Rijksmuseum, 130 werken van de familie Ter Borch. Willem-Alexander werd rondgeleid door de conservator en samensteller van de tentoonstelling Marjorie E. Wieseman. De koning was met name geïnteresseerd in het schilderij van Gerard ter Borch. Hij zette zijn bril op om het schilderij beter te kunnen bekijken.

De koning liet na afloop weten onder de indruk te zijn. Hij noemde de tentoonstelling “echt uniek”. Ter Borch Thuis in Zwolle is van 6 september 2025 tot en met 1 februari 2026 te zien.