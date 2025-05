Koning opent expositie van 17e-eeuwse beeldhouwer

Koning Willem-Alexander opent 17 juni de expositie over de 17e-eeuwse beeldhouwer Artus Quellinus in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekendgemaakt. De tentoonstelling, die is gerealiseerd door het Koninklijk Paleis in samenwerking met het Rijksmuseum, is een geschenk aan Amsterdam ter gelegenheid van de 750e verjaardag van de stad.

Het is de eerste overzichtstentoonstelling van het werk van beeldhouwer Artus Quellinus (1609 – 1668). De kunstenaar wordt gezien als de belangrijkste beeldhouwer van zijn tijd. Hij werkte vijftien jaar vanuit een atelier aan de Amsterdamse Keizersgracht en voerde de titel ‘beeldhouwer van Amsterdam’.

Artus Quellinus voorzag het 17e-eeuwse stadhuis, nu het Koninklijk Paleis, zowel binnen als buiten van honderden sculpturen van onder andere goden en godinnen, symbolen, dieren en planten. Op de tentoonstelling zijn ruim honderd stukken van zijn hand te zien die in bruikleen zijn van nationale en internationale musea, van kerken en uit particuliere collecties. Veel van deze werken zijn nooit eerder in Nederland gepresenteerd.

De expositie is te zien van 18 juni tot en met 27 oktober.