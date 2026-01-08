Koning opent fototentoonstelling over Stichting Ambulance Wens

Koning Willem-Alexander opent eind januari de fototentoonstelling 25.000 wensen, 25.000 mensen in de Laurenskerk in Rotterdam. Dat doet hij bij een bijeenkomst ter ere van de 25.000ste vervulde wens van de Stichting Ambulance Wens.

De stichting biedt ernstig zieke patiënten sinds 2007 de mogelijkheid om een laatste wens in te dienen. Inmiddels zijn zo’n 25.000 wensen gerealiseerd. De koning spreekt ook met enkele nabestaanden over hun ervaring en met medewerkers en vrijwilligers van de stichting.

De tentoonstelling die Willem-Alexander op 24 januari opent, toont enkele verhalen van wensen die door de stichting mogelijk zijn gemaakt. De expositie is tot medio februari te zien in de Laurenskerk.